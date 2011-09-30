〔台湾债市〕主要殖利率收低,100/9交割後筹码有待整理

路透台北9月30日电---台湾债市主要殖利率周五收低.央行昨日一如预期停止升息,虽然有交易商视为利多出尽卖出筹码,但也有买盘趁机逢高承接,最终多方略胜一筹,令殖利率收低.

对于下周走势,交易商认为,由于10年券100/9的筹码凌乱,短线仍有整理必要,除非欧洲又有什麽重大利空传出,否则殖利率将以区间整理为主,大约看在1.24-1.30%.

"(央行会议)不确定因素消除,有买盘趁机发动攻势."一位证券商交易员表示.

不过另一证券商交易主管认为,虽然有买盘趁100/9殖利率反弹进场,不过长券端并没有跟进反映,因此仍以短线行情视之.

央行理监事会议昨日宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.今早也宣布维持三种天期存单利率不变.

10年券100/9于今日进行交割,总计350亿台币.该券标售的得标利率为1.288%.一向是10年券投资大户的银行业,本次得标比重仅34.71%,市场认为筹码不够集中.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO -1.89 0.9728 0.9722-1.0090 53.0

10 100/9 A00109=TWO -2.70 1.2730 1.2710-1.3160 320.0

针对昨日央行的会後声明,交易商多认为没有为市场指引方向.且因会持续发行长天期存单,预料市场资金将不至宽松,因此殖利率的走势,仍将由国际金融局势的发展导引.

"债券价格会靠消息面反映,而不是经济数据."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则提及,下周将观察同业附买回(RP)利率是否随资金回笼而有下滑机会.本周因适逢季底以及有大量公司债交割,使得RP利率持稳在0.70%附近.

"10月资金应该会陆续回笼,RP利率看有没有机会到0.65%."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3290

5 100/6 A00106=TWO 0.9655

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)