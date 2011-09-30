〔台湾债市〕主要殖利率收低,100/9交割後筹码有待整理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月30日电---台湾债市主要殖利率周五收低.央行昨日一如预期停止升息,虽然有交易商视为利多出尽卖出筹码,但也有买盘趁机逢高承接,最终多方略胜一筹,令殖利率收低.
对于下周走势,交易商认为,由于10年券100/9的筹码凌乱,短线仍有整理必要,除非欧洲又有什麽重大利空传出,否则殖利率将以区间整理为主,大约看在1.24-1.30%.
"(央行会议)不确定因素消除,有买盘趁机发动攻势."一位证券商交易员表示.
不过另一证券商交易主管认为,虽然有买盘趁100/9殖利率反弹进场,不过长券端并没有跟进反映,因此仍以短线行情视之.
央行理监事会议昨日宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.今早也宣布维持三种天期存单利率不变.
10年券100/9于今日进行交割,总计350亿台币.该券标售的得标利率为1.288%.一向是10年券投资大户的银行业,本次得标比重仅34.71%,市场认为筹码不够集中.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6R A00106R=TWO -1.89 0.9728 0.9722-1.0090 53.0
10 100/9 A00109=TWO -2.70 1.2730 1.2710-1.3160 320.0
针对昨日央行的会後声明,交易商多认为没有为市场指引方向.且因会持续发行长天期存单,预料市场资金将不至宽松,因此殖利率的走势,仍将由国际金融局势的发展导引.
"债券价格会靠消息面反映,而不是经济数据."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则提及,下周将观察同业附买回(RP)利率是否随资金回笼而有下滑机会.本周因适逢季底以及有大量公司债交割,使得RP利率持稳在0.70%附近.
"10月资金应该会陆续回笼,RP利率看有没有机会到0.65%."她说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/5 A00105=TWO 1.3290
5 100/6 A00106=TWO 0.9655
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。