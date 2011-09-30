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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 14:47 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,日圆需求不坠

0635GMT---欧元兑美元EUR=跌0.4%,对德国通过欧洲金融稳定机构(EFSF)新权限的乐观情绪消退,市场焦点又重回处理欧债危机计画的不确定性上.德国零售销售数据疲弱也带来压力.

日本投资者大举卖出欧元/日圆EURJPY=R,汇价因而下跌0.7%至103.80日圆,也令欧元承压.

美元/日圆JPY=下跌0.25%至76.63日圆,和纪录低位相去不远.

日本计划提高干预基金[ID:nCN1997815],但迄今对市场的影响不大.

新西兰元兑美元NZD=D4下跌,触及六个月低位0.7636.此前惠誉及标准普尔下调新西兰评等.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

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