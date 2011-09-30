版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 14:55 BJT

〔澳洲股市〕收于平盘但本季大跌13%,受全球经济疑虑掼压

路透悉尼9月30日电---澳洲股市周五收平盘,并创下三年前雷曼兄弟破产以来的最大季度跌幅,受全球经济疑虑所累.

周五时矿业股跌幅居前,投资人益发担心中国经济放缓.此前数据显示,中国9月制造业为连续第三个月萎缩.[ID:nCN1994581]

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数微升0.34点至4,008.60点.今日4,000点的心理关卡提供支撑力道.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐