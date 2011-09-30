〔澳洲股市〕收于平盘但本季大跌13%,受全球经济疑虑掼压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月30日电---澳洲股市周五收平盘,并创下三年前雷曼兄弟破产以来的最大季度跌幅,受全球经济疑虑所累.
周五时矿业股跌幅居前,投资人益发担心中国经济放缓.此前数据显示,中国9月制造业为连续第三个月萎缩.[ID:nCN1994581]
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数微升0.34点至4,008.60点.今日4,000点的心理关卡提供支撑力道.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。