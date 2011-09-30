〔台湾汇市〕台币兑美元收创1997年来最差季度表现,因欧债难解(更新版)

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* 本季走跌5.59%,创1997年第四季来差表现

* 央行全日抛汇以稳定汇价

* 後市偏空,随韩元、坡元走势而动

* 下周一区间先看30.5-30.7

路透台北9月30日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌6.6分,本季亦录得1997年第四季以来最差表现.尽管德国通过扩大欧元区纾困基金规模的议案,不过市场避险气氛浓厚依旧,外资汇出及进口商、油款买汇,令台币走势疲弱.

汇银人士指出,台股今日虽然收升,但外商银行在台北汇市买汇力道强劲,盘中不时见到台湾央行进场抛汇,以及出口商与本地银行卖单出笼,稍稍抑止台币跌势.不过,大部分的出口商仍然将美元卖单高挂,等待更好汇价进场.

"台币还是跟随亚币兑美元的走势,"一位外商银行人士称,"特别是像昨天央行总裁所提及,将视坡元和韩元为主要指标."

台湾央行总裁彭淮南周四表示,由于全球经济放缓与上半年基期较高,台湾出口减缓,且表现远不及新加坡及韩国.此外他也强调,在国际市场动荡下,台湾汇价还是相对持稳,由市场供需所决定.

交易员对此表示,尽管台湾央行期盼台币汇价呈弱势以利出口,但受到全球经济恐衰退,且欧债蔓延疑虑所影响,一旦经济风暴真的来临,在风险资产遭大量抛售下,料台币持续走贬,且震荡幅度可能更加剧烈,因此短线来看,台湾央行仍以稳定汇价为首要目标.

市场人士指出,尽管欧洲议会投票通过扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的权力,但希腊纾困基金的发放仍要等待其他欧元区国家批准,市场感到不耐且忧心,加上全球经济前景不乐观,预料美元第四季走势将持续获得支撑,台币後市偏空.

他们预估,台币下周一交易区间先看30.5-30.7元,短期较大区间则不脱30.3-30.8元间.

台币兑美元周五收报30.506元,较一周前贬值1.18角,或0.39%;累计今年以来台币已贬值0.45%,因此前欧债危机促美元转强,令台币全数吐回上半年涨幅.

另外,台币兑美元本季累计下挫5.59%,为自1997年第四季收跌12.38%以来最差的单季跌幅,当时为亚洲金融风暴期间.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.60%至7,225.38点;外资及陆资却在台股卖超21.55亿台币,累计9月份卖超786.80亿台币,为连续第五个月卖超.[ID:nCT0479353]

新兴汇市中,韩元KRW=亦录得三年来最大单季跌幅,投资者持续削减对风险资产曝险,因担心欧洲无法解决欧债危机.[EMRG/SGCN]

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