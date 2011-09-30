〔路透专访〕铜价最快将于明年第二季创纪录新高,因供应趋紧--托克主管

* 铜价将于2012年第二季改写新高

* 迹象显示废铜及精炼铜市场吃紧

路透伦敦9月29日电---全球最大的大宗商品贸易公司之一--托克(Trafigura)一位主管Simon Collins表示,铜价最早将于2012年第二季创下纪录新高,因中国回补库存对铜价的支撑作用,超过了陷入困境的西方经济体买需疲弱对铜价的打压程度.

"我仍是商品超级循环周期的信奉者.我认为该题材并没有改变,"Simon Collins周四在接受路透访问时表示.

"原材料供应受限的市场基本面是利好的...而2012年主要是铜和镍的基本面向好."

托克2010年的营收为790亿美元,多数源自金属和能源方面.2010年3月托克收购了金属仓储和物流公司NEMS.

铜以其基本面趋紧的优势一直是投资者的上乘之选,但是欧元区和美国的经济指标恶化,以及中国经济增长减速的迹象增多,敦促许多投资者重新审视自己的投资策略.

路透7月所做最新的大宗商品价格调查显示,分析师普遍预计,明年伦敦金属交易所(LME)现货铜CMCU0的平均价格为每吨9,995美元,此後至少已有九家银行下调了铜价预估,或者就铜价的下档风险发出了警告.

Collins提到,铜价从2月的纪录高位每吨10,190美元,跌至周一的6,800美元,修正幅度达33%,这已吸引中国铜消费者重回市场.周四1130GMT时,铜价报每吨6,990美元.

"铜价一跌,就会展现出供应面非常紧张,"Collins谈到.

"我认为铜价可能会再创历史高位...时间将在第二季,即一向被视为需求高峰的时候."

中国是全球最大的基本金属消费国,去年占精炼铜需求比重约40%,问题是中国作为买家返回市场的时间点及规模有多大,将成为下周伦敦金属行业的主要议题.

"我们看到废铜的价差正大幅缩小,"Collins说,"中国正买入更多的铜精矿.他们正重返市场.他们在一段时期里一直在试图压抑需求,但最终还是不得不重返市场."

Collins提及,欧洲废铜几个月前的贴水为3%,目前则跌至1%,因废铜被运到远东,当地精炼铜的价格已蹿升至每吨逾150美元.(完)