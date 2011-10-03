(重温稿)〔路透调查〕澳洲央行10月料将维持利率不变,停顿期可能持续延长

路透悉尼9月30日电---周五一份路透调查显示,分析师认为澳洲央行下周政策会议几乎笃定将连续第10次维持利率不变,而且可能明年整年亦一直按兵不动.

受访的22名分析师一致预测,澳洲央行10月4日会议将维持指标利率在4.75%不变.

澳洲央行8月原本考虑上调利率以遏制国内的通胀压力,但国际市场动荡导致全球前景黯淡之际,央行决定按兵不动.

自那以後,前景更加乌云密布,澳洲央行总裁史蒂文斯称,家庭和企业信心受挫可能最终有助于打压通胀,但现在还无法断言.

下周即将公布的零售和汽车销售数据,将有助研判家庭支出的情况,月度贸易收支数据应会再度呈现强劲顺差,因出口价格高企.

澳洲央行官员乐观认为,由于中国和印度的资源需求坚稳,澳洲可以避免受到美国和欧洲经济放缓的冲击.

投资者信心则相对偏低,目前投资者预期到耶诞节时的降息幅度达62个基点.

期货市场甚至反映出,下周澳洲央行降息的机率为25%,不过分析师认为,必须未来几日发生全球重大事件,才会让政策作出突然转向.

多数分析师已不预期近期内会升息,目前预测指标利率维持在4.75%不变直到2012年年底.这将使维持不变的时间长达25个月,为1990年代初期澳洲央行开始以指标利率为目标以来的最长持稳纪录.

另一方面,AMP、德意志银行、高盛、Westpac和瑞银认为,在未来几个月中澳洲央行将降息.(完)