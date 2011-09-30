《日本央行焦点》政策会议料决定按兵不动,除非欧债危机撼动市场

* 事项:日本央行政策会议

* 时间:10月6-7日,决议料于10月7日0330-0500GMT公布

* 政策利率可能维持在0-0.1%

* 除非欧洲未能遏制危机,否则日央行不致采取新的放宽政策

路透东京9月30日电---欧洲债务危机将令日本央行下周开会时惴惴不安,但除非情势出现逆转,进而撼动市场,对日本复苏前景造成威胁,否则日本央行料将决议维持货币政策不变.

全球经济成长减缓,加上日圆不断升值,对出口及制造业生产造成压力,令央行对日本经济在年底前将温和复苏的展望蒙上阴霾.

但许多日本央行官员咸认,经济成长的风险并未大到需要再度放宽政策;该行在8月时甫放宽政策,以防范全球放缓及强势日圆损及日本经济.