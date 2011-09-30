《日本央行焦点》政策会议料决定按兵不动,除非欧债危机撼动市场

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 事项:日本央行政策会议
* 时间:10月6-7日,决议料于10月7日0330-0500GMT公布
* 政策利率可能维持在0-0.1%
* 除非欧洲未能遏制危机,否则日央行不致采取新的放宽政策
路透东京9月30日电---欧洲债务危机将令日本央行下周开会时惴惴不安,但除非情势出现逆转,进而撼动市场,对日本复苏前景造成威胁,否则日本央行料将决议维持货币政策不变.
全球经济成长减缓,加上日圆不断升值,对出口及制造业生产造成压力,令央行对日本经济在年底前将温和复苏的展望蒙上阴霾.
但许多日本央行官员咸认,经济成长的风险并未大到需要再度放宽政策;该行在8月时甫放宽政策,以防范全球放缓及强势日圆损及日本经济.
然而,在理事会成员料盯紧欧洲情势发展直到最後关头的情况下,央行决议料将难分轩轾.倘若欧债危机的紧张气息,导致日圆再度窜升及股价挫跌,且程度严重到足以使经济脱离复苏正轨的话,则日本央行可能会决定再次放宽政策.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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