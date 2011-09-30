〔新债招标〕台湾土银七年次顺债得标利率1.64%,创同期券今年新低(更新版)

(新增市场人士说法)

* 土银七年次顺债以1.64%定价,创今年最低纪录

* 央行暂停升息,将令补券买盘提早进场--承销商

路透台北9月30日电---台湾主要公股银行--土地银行周五公布,七年期次顺位金融债以1.64%定价,创下今年同年期次顺债的最低纪录,也显示寿险等实质买盘的补券需求依旧强劲.

承销商指出,由于央行宣布暂时停止升息,预料将催促预备在年底前才补券的金融机构提早进场,後续公司债与金融次债的标售利率,还有微幅走低的空间.

"公司债与公债利差仍大,会是在乎绝对收益率买盘的优先选择."一券商承销人员说.

不过他们也提醒,寿险等买盘对利率颇为坚持,除非公债殖利率又大幅下滑,否则公司债利率再下修的空间有限.

本次土银次顺债得标利率落于市场预期1.60-1.65%区间的上缘.总发行金额为71亿台币,较原预定的65亿台币略增.

承销商表示,1.64%的得标利率,比同为公股银行--合作金库5854.TW在7月定价的1.70%利率进一步走低,也比年初彰化银行(2801.TW)的1.65%低,创下了今年七年期次顺位金融债利率的新低纪录.

央行理监事会议昨日宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.今早也宣布维持三种天期存单利率不变.

土银在中华信评的评等为"twAA",该银行去年11月中旬曾发行了133亿台币的七年期次顺债,当时定价利率为1.53%.

土银延续去年以荷兰标的竞价方式决定利率,此与其他金融机构发行次顺位债采先行定价再销售的方式不同. (完)