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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 08:16 BJT

台湾经济指标预测--10月3日至11月21日

路透台北10月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------10月3日当周------------------------------------

10/5 1600 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +1.34%(年变动率)

10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 4,002.94亿美元

10/7 1600 商品出口 9月 -- +7.2%(年变动率)

10/7 1600 商品进口 9月 -- +6.4%(年变动率)

-------------------------------10月17日当周------------------------------------

10/20 1600 外销订单 9月 -- +5.26%(年变动率)

-------------------------------10月24日当周------------------------------------

10/24 1600 季调失业率 9月 -- 4.36%

10/24 1600 工业生产 9月 -- +3.88%(年变动率)

10/25 1620 M2货币总计数 9月 -- +6.16%(年变动率)

10/27 1600 领先指标 9月 -- -0.3%(月变动率)

-----------------------------11月21日当周----------------------------------------

11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元

-- -- 国内生产总值(GDP)统计 第三季 -- +5.02%(年变动率)

-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%

注:*代表新增.(完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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