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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 17:01 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超17亿台币

路透台北9月30日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 8.00 27.50 -19.50

票券业 3.50 1.00 +2.50

证券业 22.50 5.50 +17.00(完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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