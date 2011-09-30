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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 17:24 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减1,090.5亿台币

路透台北9月30日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减1,090.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,365.3亿台币.上周存单发行量净减180.5亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月26日(一) 1,616.00 1,309.50 -306.50

9月27日(二) 64.00 447.00 +383.00

9月28日(三) 1,187.00 933.00 -254.00

9月29日(四) 690.00 458.00 -232.00

9月30日(五) 1,384.50 703.50 -681.00

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总计 4,941.50 3,851.00 -1,090.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月26日(一) 187.00 98.00

9月27日(二) 70.00 31.00

9月28日(三) 54.00 30.00

9月29日(四) 62.00 28.00

9月30日(五) 35.00 22.00

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总计 408.00 209.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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