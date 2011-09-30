《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减1,090.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月30日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减1,090.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆5,365.3亿台币.上周存单发行量净减180.5亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9月26日(一) 1,616.00 1,309.50 -306.50
9月27日(二) 64.00 447.00 +383.00
9月28日(三) 1,187.00 933.00 -254.00
9月29日(四) 690.00 458.00 -232.00
9月30日(五) 1,384.50 703.50 -681.00
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总计 4,941.50 3,851.00 -1,090.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9月26日(一) 187.00 98.00
9月27日(二) 70.00 31.00
9月28日(三) 54.00 30.00
9月29日(四) 62.00 28.00
9月30日(五) 35.00 22.00
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总计 408.00 209.00 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。