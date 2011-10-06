(重温稿)《日本央行焦点》政策会议料决定按兵不动,除非欧债危机撼动市场

* 事项:日本央行政策会议

* 时间:10月6-7日,决议料于10月7日0330-0500GMT公布

* 政策利率可能维持在0-0.1%

* 除非欧洲未能遏制危机,否则日央行不致采取新的放宽政策

路透东京9月30日电---欧洲债务危机将令日本央行下周开会时惴惴不安,但除非情势出现逆转,进而撼动市场,对日本复苏前景造成威胁,否则日本央行料将决议维持货币政策不变.

全球经济成长减缓,加上日圆不断升值,对出口及制造业生产造成压力,令央行对日本经济在年底前将温和复苏的展望蒙上阴霾.

但许多日本央行官员咸认,经济成长的风险并未大到需要再度放宽政策;该行在8月时甫放宽政策,以防范全球放缓及强势日圆损及日本经济.

然而,在理事会成员料盯紧欧洲情势发展直到最後关头的情况下,央行决议料将难分轩轾.倘若欧债危机的紧张气息,导致日圆再度窜升及股价挫跌,且程度严重到足以使经济脱离复苏正轨的话,则日本央行可能会决定再次放宽政策.

以下是日央行两天会议可能的结果:

**维持政策不变**

可能性:高度可能

随着出口和产出增长趋弱,日本央行已经对复苏前景愈发失去信心.不过当前日本央行仍维持预估不变,希望新兴市场国家可以支撑出口,汽车制造商也能够继续增产弥补地震造成的生产中断.

日央行在8月通过增加资产购买来放宽货币政策,其认为这已事前阻断风险,可足以令其等待全球经济成长放缓大于预期,并冲击企业获利而非仅是信心的更明显迹象.

即便日央行倾向于放宽政策,其也希望等到下次10月27日的利率评估会议.届时其将公布直至2014年3月新的经济成长预估.

最重要的是,在未来数月有许多因素可能威胁到日本经济复苏的情况下,日央行当前希望保留几乎消耗殆尽的弹药库,

市场反应:

市场或不会对上述决议作出剧烈反应,但会品读日央行会後声明和总裁白川方明的新闻发布会,搜寻该央行是否会在10月27日放宽政策的线索.

**通过扩大资产购买规模来放宽政策**

可能性：较低

日本央行决心快速反击任何威胁到经济的市场波动.这意味着如果欧洲未能避免债务灾难发生并导致严峻的市场动荡,日本央行或放宽政策.

即使市场走势并不过于极端,有的审议委员对经济前景的看法也比其他人悲观,因而更愿意尽早放宽政策.例如审议委员宫尾龙藏就表示,随着欧债危机升级,海外需求给日本经济带来的支撑可能会少于预期.

如果对全球经济衰退的担心加剧,并进一步威胁到央行全球需求将保持坚挺的看法,委员会中的悲观主义者可能会如愿以偿.

若下周一公布的央行短观季度企业景气调查结果逊于预期,欧洲央行在下周四会上意外降息,都可能令委员会更偏向于放宽政策.

如果日央行放宽政策,可能会以扩大资产购买计划规模的方式,再增加5万亿(兆)日元(650亿美元),其中大部分用于购买政府债券及上市交易基金.

市场反应:

债券收益率(殖利率)和日圆可能下跌,股票价格可能走强.但如果全球市场持续承压,那麽这个举措的影响将是短暂的.

**以更激进的措施放宽政策**

可能性：不太可能

央行的资产购买计划针对的是政府债券和一众民间债券,央行将其视为关键的货币政策工具.但鉴于对央行在不伤及资产负债表的情况下还能再购买多少风险资产存在限制,这个工具只能再使用一到两次.

因此,央行还在考虑其他选择.但日本央行不会恢复旧式针对央行手中准备金的量化宽松政策.央行可能会考虑更为激进地购买公债,接受较长期限公债或大幅增加购买规模.

这在短期内不太可能.但如果日本经济在今年稍晚出现严重滑坡,这也不失为一个选项.

市场反应:这一意外举措将打压公债收益率和日圆.(完)