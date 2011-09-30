版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 18:01 BJT

〔亚洲橡胶〕9月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 301.8 13 306.3 1

11月 303.1 53 308.7 3

12月 305.0 114 310.8 40

1月 307.6 174 314.5 6

2月 309.0 3548 316.0 487

3月 310.8 5860 317.3 1006

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐