〔台湾货币市场〕短率攀升至近期高点,季底及期底效应令资金短绌(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 月底暨季底紧俏明显,短钱难觅

* 银行间固守准备金部位

* 隔拆触及0.85%,一周期拆款触及0.89%近期高点

* 短票拉升至0.90%,公债RP亦趋升

记者 张雅菁

路透台北9月30日电---台湾银行间短期利率周五走升,尽管央行宣布暂停升息并维持公开市场操作利率不变,但月底暨季底的季节性因素,以及税款缴库的紧缩因子,令能找到的短钱只剩涓涓细流,短票及拆款再触及近期区间新高.

市场人士并指出,下周一即为本提存期最後一天,而今日逢周五准备金必须乘以三,因此银行间调度更为保守,多已固守自家部位为优先,亦令市场更形紧俏之感.票券商在回补缺口的层层压力下,短票利率已拉高至0.90%,而一周期拆款亦触及0.89%,高于央行30天期存单利率0.87%.

"我们今天只能自保,外面找不到钱,今天有钱的就是大爷,"一本地金控银行调度人士称."主要是季节性问题,下周一应该会好一点."

市场人士指出,下周一央行存单到期量增,且度过月底外商银又将恢复拆款,因此紧俏情况料有所有缓解.不过,由于货币市场近两个月来欲松不易,主因外资汇出,因此下一提存期的调度也是不敢掉以轻心.

央行上日如预期宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.[ID:nCT0478595]今日一早央行亦宣布维持三种天期存单利率不变,30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.394%;区间为0.295-0.850%,上日在0.295-0.820%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.890%,上日在0.388-0.850%.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率则维持在0.388%,不过,今日市场紧俏下,拆进有限.

**短票利率升逾30天期央行存单**

短票部份,在周末前发行量小增但次级市场买气却不见起色下,金融同业间承作的30天期内短票主要利率再度攀升至0.88-0.90%,上日在0.87-0.88%.

"今天一早都找不到钱,这种时候也只能把头伸出去,让人家剁,"一大型票券商人士称.他表示,虽然目前看来下周一资金紧俏情况将有所缓解,希望短票利率能朝0.87%或下以回测,但恐怕还是买方市场,利率走势还有得观察.

他表示,央行虽然宣布不升息,但央行挑明说资金仍然充裕,仍将发行长天期存单,意谓着央行仍将持续导正负斜率的现象,且在外资出走之际,金融体系流动性也将维持有点紧又不会太紧的状态.

央行今日共发行703.5亿台币存单.相较存单到期金额1,384.5亿,存单发行馀额减少681亿.[TW/MMTCN]

今日另有紧缩因子为350亿台币公债交割,以及总计预估约500亿台币的营业税暂缴截止.

而下周一提存期最後一天将有2,783.5亿央行存单到期挹注;之後央行存单到期依序为:周二31亿、周三1,603亿、周四1,232亿、周五4,293.8亿.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为310亿台币,至周日,累计超额准备为1,940亿台币,加计前期1%的超额准备为3,135亿台币.

**公债RP利率趋升**

债市同业附买回(RP)利率趋升.尽管央行上日如预期宣布暂停升息,但公债发行和缴税效应发威,使得投信和寿险等资金供应者没有余钱流入市场,交易商调度吃紧,RP利率也随之走扬.

资金调度人士指出,今日有350亿台币的十年期公债发行,加上营业税暂缴,以及月底、季底例行性资金需求高峰,投信持续遭企业和寿险赎回.此外,今日亦为本提存期的倒数第二个交易日,银行间资金面紧绷,场上寻钱不易.

"外面市场一片哀鸿遍野,连平常不拉利率的交易商和银行都可以谈,"一位票券商交易人士说.

他们并表示,投信以收益率为主要考量,对利率相对坚持,使得交易商为顺利完成调度,成交利率上只能任人宰割,场上甚至出现以公司债附买回利率承作公债附买回.不过,预料月初资金将陆续回流,下周资金状况应有望纾解.

今日公债10天期附买回利率较多且乱,主要成交区间落在0.70-0.71%,上日报0.69-0.70%;另外,公司债附买回利率则为0.80%左右.(完)