〔全球航运〕波罗的海船运指数续跌,但中国料扩大采购煤炭

路透伦敦9月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第四日下跌,船运订单转淡持续抵消海岬型市场的涨势.

波罗的海乾散货运价指数下滑14点或0.73%,至1,899点.

多位经纪商指出,下周中国假期的因素已经反映在运价上,但指数仍可能进一步下滑.

不过假日过後,海岬型煤炭船运市场可望回升,因中国持续买进进口煤炭,以填补国内山西煤矿关闭及铁路维修所造成的产出减少.

Commodore Research总经理Jeffrey Landsberg表示,中国秦皇岛港口的煤炭库存面临压力,已自9月初的450万吨下降280万吨或38%.

"由于库存偏低,本周已有数量更多的船只预定载运进口热媒,而这对巴拿马型船运市场有利."

中国铁矿石需求本周则是面临些微压力.

中国钢铁产出下滑,因中国钢价呈现停滞,且库存升高,同时各港口的铁矿石库存则仍接近记录高点.

"这些因素已经导致中国铁矿石船运下滑,让海岬型船运费率面临压力."Landsberg说道.

另一个可能影响运价的亚洲煤炭因素,在于韩国改变原有的煤炭采购策略,从原本的买进标准等级煤炭改为签订长约及现货市场买进同时进行.

韩国可能在一年内买进700-1,000万吨的标准澳洲、南非、俄罗斯、哥伦比亚获美国的煤炭,取代数量更多的低等级印尼煤炭.

在中国假期期间,多数大型南非生产商及许多贸易商都将目光放在韩国公用事业的采购上.(完)