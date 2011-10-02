《一周市场焦点》挥别悲情第三季,投资人将希望寄托于第四季

记者 Natsuko Waki 编译 张明钧

路透伦敦9月30日电---虽然第四季是股市的传统旺季,但在历经第三季的煎熬之後,投资人料将调整仓位,想办法在经济放缓及欧债危机恶化之际赚取回报.

未来一周有许多让投资人感到不安的理由.欧元区财经首长周一将在卢森堡召开会议,但不太可能就下一道希腊援助款或提高欧元区援助基金的计画做出决定.美国则将在10月7日公布市场高度关注的非农就业报告,该报告料将强化经济放缓的预期.

尽管低迷氛围笼罩,要让人气反转也非难事.欧洲央行将在周四召开政策会议,可能展开新一轮的降息,而此一臆测曾让风险资产在本月稍早出现一波小幅上涨.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数第三季下跌17%,看来将创下雷曼兄弟破产後的2008年第四季以来最差表现.该指数在5月触及三年高点以来已经下跌21%.

当然投资人也一直袖手旁观.针对美国、欧洲及日本等地59家大型投资公司的调查显示,其握有现金的比重为6.3%,这至少是2009年以来的最高比例.[ID:nCN1997753]

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示,9月28日当周美国货币市场基金吸引了62亿美元资金流入,股票型基金则是外流59亿美元.

"尽管股票市场短期内仍将受欧洲及全球经济成长等问题影响而剧烈波动,我们认为在这些问题过後,欧洲一定会推出某种解决方案."汇丰控股资产管理投资长Alec Letchfield表示.

"股市应该把重心放在良好估值上.再加上现金水准偏高,我们将见到资金进入市场的契机,而这通常也是股市随之上涨的良好迹象.

路透数据显示,1971年以来全球股市第四季的平均涨幅为3.7%,为一年中表现最好的一季.

今年至今及第三季各类资产表现图表,请点选以下网址(link.reuters.com/daj24s)

1971年以来的各季及各月表现统计图表,请点选以下网址(link.reuters.com/juh53s)

**高股息个股受青睐**

基金经理则是不能毫无作为,若他们想要缴出高于通胀的资产回报率,则必须找出投资机会.

Distinction Asset Management基金经理Patrick Armstrong偏好高收益个股,因全球经济将会陷入低成长及通胀.

"新兴市场抑制通胀的因素将成为在发达国家引发通胀的力量."他说道.

"我们已经进入停滞性通胀的环境,这对于投资人而言尤为不利.对于股市而言,我们倾向投入拥有现金稳定流且股息高于通胀率的企业.股息是对冲通胀的最重要关键."

Distinction Asset Management倾向投入医药产业,该产业的股息收益率(殖利率)在5-6%;该公司同时也青睐公用事业类股,并作空美国小型股.

该基金先前买进明年3月到期、存续期较短的希腊公债,并藉由作空欧洲银行股进行风险对冲,直到7月为止.

"在官僚体系缓慢推进之际,还是有一些机会完全回收投资."Armstrong表示.

摩根大通资产配置小组建议高股息的美国个股,而非美国10年期公债,这反映出退休基金及保险公司等中长期投资者对收益的重视.(完)

--译文审校 白云

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