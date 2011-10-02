《美股一周展望》企业获利疑虑升温,因欧洲和中国拉警报

记者 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧

路透纽约9月30日电---投资人正担心美国企业获利成长恐将回到起点,因欧洲情势动荡,加上中国经济强劲势头出现减弱迹象,恐损及来自海外的获利支撑力道.

欧元区债务危机以及中国的疲软态势,已让投资人担心全球经济将重返衰退,而在美国经济仍苦于无法站稳脚步之际,投资人更烦恼这将导致美国获利成长受创.

过去数年来,美国企业的海外销售是助其获利优于预期的原因,标准普尔500大企业的营收中平均有30%是来自于海外市场.

"若欧元区倒下,这将对麦当劳(MCD.N)等企业造成重大负面冲击."特拉华州LandColt Trading总经理Todd Schoenberger表示.

"我预期季度获利表现将不怎麽样."他说道."我们已经得到了相关线索."

最近一家令投资人对其获利前景感到困扰的企业为Ingersoll Rand(IR.N),这家工业界巨擘周五股价暴跌12.1%至28.09美元,因该公司调降第三季及全年获利预估至低于市场预估的水准.

投资人的悲观情绪已经到了高点.

标准普尔500指数.SPX第三季创下2008年以来最差季度表现,许多策略师向下修正年底前的预估.[ID:nCN1997315]

标准普尔500指数第三季大跌14.3%,导致市值蒸发约1.7万亿(兆)美元.

多位分析师指出,即将在10月第二周拉开序幕的第三季财报旺季若令人失望,恐将引发进一步的跌势.优于预期的企业获利表现是让股市从2009年创下的12年低位回升的主因.

下周投资人将迎来美国就业数据,而美国就业市场正是经济最为疲软的一环.美国政府将在周五公布非农业就业报告,而供应管理协会(ISM)的美国制造业数据则将在周一出炉.ISM服务业指数则将在周三公布.

**汇率缓冲恐将更形薄弱**

美元贬值让海外营收数据膨胀,助力企业过去十年的获利表现.

由于欧元兑美元EUR=本季下跌7.4%,创下2010年中以来的最大季度跌幅,企业可能丧失一些来自汇率的缓冲.

"我想你会见到许多企业抱怨欧洲方面的问题."纽约州Bespoke Investment Group共同创办人Justin Walters表示.

Walters表示,若将那些未公布国际营收的公司排除在外,则标普500大企业的平均海外营收比重达41%.

欧元区债务危机让投资人担心2008年的金融危机将再次登场.

过去一来一直是全球经济成长火车头的中国,如今经济数据也显露出疲态.周五公布的数据显示,中国制造业连续第三个月萎缩,创下2009年以来最长的萎缩期.

分析师纷纷调降本季的获利预估.

根据汤森路透数据,第三季企业获利料较上年同期成长13.3%,而7月1日时的预估为成长17%.

"若欧元区景气急冻,有部份的美国企业获利会受到冲击."马里兰州Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示;该公司管里约148亿美元资金.

但她和其他策略师都对财报季保持乐观,认为不会令人感到失望,甚至有可能提供买进契机.

"美国跨国企业的额外获利不见得是由欧洲所带动,而在中国方面,数据看来像是显示景气放缓,但还不到硬着陆的程度."Trunow表示.

其他策略师则表示,美国企业自2008年金融危机以来戮力削减成本,将可助其缴出相对稳健的获利数字.

"我们认为,美国企业已经学会在这样的状况下做生意."费城Haverford Trust Co.投资长Hank Smith表示.(完)

--译文审校 白云

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