〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月27日持仓报告(表)

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透9月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(147,661口)
43,489 22,389 11,865 81,089 102,196 136,443 136,450 11,218 11,211
较9月20日变动(减少2,346口)
-5,412 2,057 908 5,266 -6,546 762 -3,581 -3,108 1,235
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.5 15.2 8.0 54.9 69.2 92.4 92.4 7.6 7.6
各类交易商数量(总计为228家)
88 56 64 57 61 175 155 (完)
--整理 白云;审校 张明钧
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。