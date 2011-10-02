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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:07 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,661口)

43,489 22,389 11,865 81,089 102,196 136,443 136,450 11,218 11,211

较9月20日变动(减少2,346口)

-5,412 2,057 908 5,266 -6,546 762 -3,581 -3,108 1,235

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 15.2 8.0 54.9 69.2 92.4 92.4 7.6 7.6

各类交易商数量(总计为228家)

88 56 64 57 61 175 155 (完)

--整理 白云;审校 张明钧

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