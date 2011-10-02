〔韩国数据〕9月出口较上年同期成长19.6%,未来数月料受全球放缓冲击

* 9月出口较上年同期成长19.6%(路透调查为成长20.5%)

* 普遍认为第四季出口将受全球放缓冲击

路透首尔10月1日电---韩国9月出口呈现强劲成长,主要拜燃料及化学品价格走强所赐,外界普遍认为全球经济放缓料将拖累该国未来数月的海外销售.

韩国9月出口较上年同期成长19.6%至471亿美元,进口成长30.5%至457亿美元,贸易顺差为14亿美元.

9月数据暗示全球需求下滑速度并未如部分投资人担心的那麽快.

多位分析师表示,韩国出口下滑程度不会像2008-2009年全球金融危机期间那般严重,但未来数月料呈现明显放缓.

HI Investment & Securities分析师Park Sang-hyun表示,"油价及石化产品价格高企支撑总体出口值表现,但随着全球经济降温,此一效应将转淡."

"我预期第四季韩国出口年增率将降至个位数."

9月出口是由油品、汽车及石化产品所带动,上述产品的美元计价出口值增幅分别介于31-57%.

路透调查分析师预估中值显示,出口和进口分别料增长20.5%和30.3%.

以上为初步数据,韩国知识经济部将在本月中旬对数据进行修正.

7-9月出口年增率为22.3%,高于6月当季的成长18.7%,但低于第一季的29.6%.

从国别看,今年1-8月中国为韩国最大的出口市场,比重达23.8%,美国比重为10.0%,日本为7.0%.

从产品看,1-8月电子产品所占出口比重为28.1%,其次分别为船舶及化学品,两者比重均约10.8%.(完)