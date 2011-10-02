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债券 | 2011年 10月 2日 星期日 17:07 BJT

〔标题新闻〕德国基督教民主党第二号人物称希腊若无法恢复稳健财政,退出欧元可能会比较好

注:基督教民主党(CDU)为德国执政联盟中的政党之一

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7L202O]

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