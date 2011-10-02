日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透10月3日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月2日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 负9
大型非制造业景气判断指数 正2 负5
日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负21
小型非制造业景气判断指数 负22 负26
10月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
10月4日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,121.9
10月5日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,702
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超584
10月6日(四)
暂无经济指标公布.
10月7日(五)
0330 日本央行利率决定 10月 -- 0.10%
0500 日本领先指标(较前月) 8月 -- 上升2.7点
日本同时指标(较前月) -- 下降0.3点
---------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- +6.6%
(较前月) -- +0.3%
10月10日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -- -42.4%
未经季节调整经常帐金额(亿日圆) -- 盈馀9,902
(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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