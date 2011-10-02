《日本重要政经日程》--10月3日

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
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10月2日(日)
2350 - 日本央行9月短观报告.
10月3日(一)
0100 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在东京研讨会发表演说.日本财务省财务官中尾武彦及前日本央行总裁福井俊彦亦将与会.
0200 - 三菱材料(5711.T)将公布下半年铜产量预测.
0500 - 日本新车销售数据.
0645 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在亚洲公共健康照顾改革研讨会上发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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