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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--10月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月2日(日)

2350 - 日本央行9月短观报告.

10月3日(一)

0100 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在东京研讨会发表演说.日本财务省财务官中尾武彦及前日本央行总裁福井俊彦亦将与会.

0200 - 三菱材料(5711.T)将公布下半年铜产量预测.

0500 - 日本新车销售数据.

0645 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在亚洲公共健康照顾改革研讨会上发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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