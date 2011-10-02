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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--10月3日-10月10日****

路透10月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------10月3日当周-----------------------------

10月2日(日)

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- -0.1%

10月3日(一)

2100 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心调查 第三季 -- 27.0%

10月4日(二)

0030 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +1.0%

民间房屋建筑许可 -- -0.2%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差19.00 顺差18.26

进口 -- -1%

出口 -- -1%

0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%

10月5日(三)

0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

10月6日(四)

无重要数据公布

10月7日(五)

无重要数据公布

-----------------------------------10月10日当周-----------------------------

10月10日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -0.5%

报纸招聘广告(较前月) -- -3.0%

(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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