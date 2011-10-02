澳新经济指标预测--10月3日-10月10日****

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透10月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------10月3日当周-----------------------------
10月2日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- -0.1%
10月3日(一)
2100 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心调查 第三季 -- 27.0%
10月4日(二)
0030 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +1.0%
民间房屋建筑许可 -- -0.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差19.00 顺差18.26
进口 -- -1%
出口 -- -1%
0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%
10月5日(三)
0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
10月6日(四)
无重要数据公布
10月7日(五)
无重要数据公布
-----------------------------------10月10日当周-----------------------------
10月10日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -0.5%
报纸招聘广告(较前月) -- -3.0%
(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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