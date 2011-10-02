全球外汇市场10月3日主要消息

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月2日(日)
2350 - 日本第三季短观制造业/非制造业景气判断指数
10月3日(一)
-- - 金融稳定委员会(FSB)在瑞士巴塞尔召开会议,将敲定对全球大型银行业者的额外资本规定,以及陷入困境银行的危机解决方案架构
-- - 欧元集团在卢森堡召开会议
0700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在奥地利央行会亦尚就金融危机及巴塞尔III发表谈话
0715 - 瑞士8月零售销售
0730 - 瑞士9月采购经理人指数(PMI)
0743 - 意大利9月Markit制造业PMI
0748 - 法国9月Markit制造业PMI
0753 - 德国9月制造业PMI
0758 - 欧元区9月Markit制造业PMI
0828 - 英国9月CIPS制造业PMI
0830 - 英国央行公布金融政策委员会9月会议记录
1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数
1400 - 美国8月建筑支出
-- - 美国9月汽车销售
2200 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"危机後的经济"发表谈话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选