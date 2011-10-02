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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 06:46 BJT

全球外汇市场10月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月2日(日)

2350 - 日本第三季短观制造业/非制造业景气判断指数

10月3日(一)

-- - 金融稳定委员会(FSB)在瑞士巴塞尔召开会议,将敲定对全球大型银行业者的额外资本规定,以及陷入困境银行的危机解决方案架构

-- - 欧元集团在卢森堡召开会议

0700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在奥地利央行会亦尚就金融危机及巴塞尔III发表谈话

0715 - 瑞士8月零售销售

0730 - 瑞士9月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利9月Markit制造业PMI

0748 - 法国9月Markit制造业PMI

0753 - 德国9月制造业PMI

0758 - 欧元区9月Markit制造业PMI

0828 - 英国9月CIPS制造业PMI

0830 - 英国央行公布金融政策委员会9月会议记录

1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数

1400 - 美国8月建筑支出

-- - 美国9月汽车销售

2200 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就"危机後的经济"发表谈话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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