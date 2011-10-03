《台湾报摘》--工商时报10月3日

* 头版头条:

--亚马逊(AMZN.O)日前推出售价仅199美元的7寸平板电脑Fire,预购才两天就已登上亚马逊电子产品销售排行榜冠军,也让宏达电(2498.TW)平板电脑Flyer(飞行者)美国合作业者BestBuy宣布将飞行者售价由499美元下杀至299美元,降价四成.

* 其他:

--全球汇率波动剧烈,金管会同意重新讨论提列外汇价格变动准备金.金管会官员透露,内部已有初步共识,若要执行外汇准备金,最快2012年起实施,且所有产业一体适用,除寿险业海外投资,就连贸易商、高科技产业也可运用外汇准备金来平稳股利分配.

--为抢救出口、维系经济成长动能,据悉,财政部本周四将率先向行政院会报告恢复外销产品出口冲退税措施,针对六大类、超过1,200项关税超过4.3%以上商品,主动协助厂商出口退税.

--旺季到,水泥业正进入年度的营收获利高峰,包括台泥(1101.TW)、亚泥(1102.TW)两家业者的台湾及中国市场生产的水泥价格将陆续调涨;十一长假後,预估华东涨一成、华中涨8-12%、台湾市场的议价涨幅则会达9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.