《台湾报摘》--经济日报10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)与宏达电(2498.TW)将在本周陆续发表新机,苹果执行长库克(Tim Cook)将秀出具有语音整合功能的新产品,宏达电执行长周永明则推出感动机与线上音乐服务,各在软、硬体上出新招,引爆年底的新机大战.
* 其他:
--台币兑美元汇率大幅贬值,笔记型电脑(NB)厂受惠.品牌厂华硕(2357.TW)前三季汇兑收益挹注每股纯益(EPS)上看1台币;代工厂仁宝(2324.TW)、纬创(3231.TW)毛利率也将往上冲,第三季汇兑提升获利约4.4%至7.6%。
--联强(2347.TW)总裁杜书伍表示,第三季亚太资通讯市场经过一波"退潮",市场原忧心库存过多的阴霾散去,本季通路将再掀拉货潮,新一波的"涨潮"动能已悄悄酝酿,新兴市场将是带动下一波景气繁荣的关键.
--行政院政务委员尹启铭率团赴日本名古屋、横滨招商.知情官员表示,此行可望签署包括生技业在内五、六项合作备忘录(MOU),协助台日企业在双方市场寻找上市(IPO)机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁/李盈茜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。