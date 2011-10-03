《台湾报摘》--经济日报10月3日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)与宏达电(2498.TW)将在本周陆续发表新机,苹果执行长库克(Tim Cook)将秀出具有语音整合功能的新产品,宏达电执行长周永明则推出感动机与线上音乐服务,各在软、硬体上出新招,引爆年底的新机大战.

* 其他:

--台币兑美元汇率大幅贬值,笔记型电脑(NB)厂受惠.品牌厂华硕(2357.TW)前三季汇兑收益挹注每股纯益(EPS)上看1台币;代工厂仁宝(2324.TW)、纬创(3231.TW)毛利率也将往上冲,第三季汇兑提升获利约4.4%至7.6%。

--联强(2347.TW)总裁杜书伍表示,第三季亚太资通讯市场经过一波"退潮",市场原忧心库存过多的阴霾散去,本季通路将再掀拉货潮,新一波的"涨潮"动能已悄悄酝酿,新兴市场将是带动下一波景气繁荣的关键.

--行政院政务委员尹启铭率团赴日本名古屋、横滨招商.知情官员表示,此行可望签署包括生技业在内五、六项合作备忘录(MOU),协助台日企业在双方市场寻找上市(IPO)机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.