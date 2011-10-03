〔新西兰央行〕重申放慢升息脚步,因金融情况趋紧--年报

路透惠灵顿10月3日电---新西兰央行在周一公布的年报中表示,新西兰抑制通胀压力的升息脚步将比过去来得缓慢,因金融情况趋紧.

"我们已暗示,比起以前的周期,在调整利率方面可能会更加克制,"新西兰央行总裁博拉尔德在报告中表示.

他表示,银行业者的融资成本改变、异常低的抵押贷款存续期、风险溢价,以及家庭和企业普遍审慎,都是个中原因.

新西兰央行上个月曾表示,其准备好要升息,但要视全球风险消退与否而定.

"整体而言,央行将需密切监控情况,尤其是现在有全球经济活动将大幅放缓的实质风险,"博拉尔德表示.

央行在年报中重申担心新西兰元NZD=D4升值对经济造成冲击.新西兰元在8月初升至30年高位,贸易条件则升至37年来最高水准.

博拉尔德并指出欧债问题的风险.欧债问题让市场变得更加不稳定.

他称,然中国、东亚及澳洲的经济成长大都超乎预期,且对商品价格有很大的影响且新西兰元走强.(完)