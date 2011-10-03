〔美国个股〕摩根士丹利股价惨跌逾10%,欧洲曝险令人忧(更新版)

(新增细节)

* 摩根士丹利股价收盘重挫10.5%

* 信用违约互换(CDS)近期急涨

* 对法国及法国银行业曝险几近于零--消息人士

路透纽约9月30日电---摩根士丹利(MS.N)周五股价重跌10.5%,跌幅远超过同业,因市场对其持有欧洲银行业曝险部位感到忧心.这家美国投资银行股价周五收在13.50美元,仅较日低高出0.01美元.

其他大型银行及证券股亦下跌,但跌幅相对较小,其中摩根士丹利主要对手--高盛(GS.N)下跌5.3%至94.55美元,而规模较大的美国银行业者跌幅介于3.5-4.8%.涵盖摩根士丹利的纽约证交所(NYMEX)Arca券商/交易商指数下跌4.7%.

"投资人仍旧担心摩根士丹利的欧洲曝险,而这将打压股价表现."佛罗里达州Gator Capital Management创办人Derek Pilecki表示,该公司经营金融股多空策略."我认为这将会过去,但得花上一些时间."

摩根士丹利股价上周触及2008年12月以来新低,此前金融博客(部落格)Zero Hedge报导指出,摩根士丹利因为持有法国银行业的部位而面临危险.

一名熟知情况的消息人士周五表示,摩根士丹利对法国的曝险为零,包括法国主权债务及银行业在内.

然而投资人显然在信用市场中反应出对摩根士丹利的忧虑.

摩根士丹利1,000万美元五年期债券的违约保险成本在周五窜升至47万美元,这几乎是6月30日价格的三倍.

Markit信用研究主管Otis Casey表示,摩根士丹利的信用违约互换(CDS)价格比意大利银行业者Monte dei Peschi、裕信银行(UniCredit)[CRDIN.UL],还有法国的农业信贷银行(Credit Agricole)[CAGRCO.UL]及巴黎银行(BNPP.PA)还高.摩根士丹利的CDS也比美国最大银行业者美国银行(BAC.N)还贵,而美国银行的赔偿责任正让投资人存有疑虑.

互换价格偏高,意味着市场认定其风险偏高.

多位分析师表示,摩根士丹利下个月公布第三季财报时,可能会提供欧洲曝险的细节,但打压大型银行股股价的不仅是这个因素.

华尔街已经调降美国大型银行业者2012年底前的获利预估,因资产价值减损、利率偏低、且营运环境疲弱.

汤森路透I/B/E/S数据显示,分析师平均预期摩根士丹利第三季每股获利(EPS)为0.36美元,低于一个月前预估的0.47美元.他们同时调降第四季及2012年预估,降幅分别达16%及10%.分析师下调高盛业绩预估的幅度还要更大.(完)