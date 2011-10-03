《外汇动态》美元/日圆一度升破55日均线,为8月4日干预以来首见

0108GMT---美元/日圆JPY=涨0.1%至77.10,此前升破77.17日圆的55日均线,为8月4日当局干预以来首见.

尽管美元未能在该水准上方守住稍早涨势,但若美元收在该道关卡上方,将改善美元/日圆人气,特别是日本出口商在9月底结算前的卖压已告一段落.

下道阻力料在77.50左右,即一目均衡云区底部.

在周线图上,美元可能形成双重底,若升破约77.50的阻力,则会确保美元进一步上探的机会.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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