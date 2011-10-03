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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 09:30 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元兑美元刷新六个月低位,澳元接近10个月低点

路透惠灵顿/悉尼10月3日电---新西兰元和澳元周一陷于数月低位附近,因欧元区的新疑虑盖过了亚洲经济利好消息.

新西兰元兑美元NZD=D4刷新六个月低位,报0.7604美元,9月已贬值逾10%.上周在两大评等机构下新西兰调评等後进一步承压.

初步支撑位在0.7570美元,上档第一道阻力为0.7650.

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