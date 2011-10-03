〔澳新汇市〕新西兰元兑美元刷新六个月低位,澳元接近10个月低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月3日电---新西兰元和澳元周一陷于数月低位附近,因欧元区的新疑虑盖过了亚洲经济利好消息.
新西兰元兑美元NZD=D4刷新六个月低位,报0.7604美元,9月已贬值逾10%.上周在两大评等机构下新西兰调评等後进一步承压.
初步支撑位在0.7570美元,上档第一道阻力为0.7650.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。