〔美国个股〕投资大亨巴菲特力挺美国银行,买进更多股票

路透9月30日电---投资大亨巴菲特周五表示,尽管他执掌的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)首度回购自家股份,但他对于收购企业及股票仍兴致高昂.

巴菲特美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,股票回购不会妨碍该公司进行收购,也不会影响其资本支出.

巴菲特也重申他对美国银行(BAC.N)的支持,尽管他承认该行需要一些时间来解决问题.

巴菲特表示,伯克希尔哈撒韦第三季在市场上净买进40亿美元普通股,因股价大跌让低成本投资的契机浮现.

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在伯克希尔哈撒韦声称可能大举回购股票的同时,巴菲特周五称该公司仍将进行收购,而今年转投资公司的厂房及设备支出将达70亿美元.

他说这类投资是押注美国的经济实力,维持他一年以来的一贯说法."重返衰退的可能性极低."巴菲特说道.

这样的信心也是他与美国银行进行交易的原因之一,美国银行支付巴菲特非常丰厚的股利,巴菲特亦取得大量异常长期的认购权证.

"美国银行是家很棒的公司,但有许多过去的问题."他说道,并称美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)得花上数年时间才能加以解决.(完)