(重发)〔美国新股〕中国团购网拉手网已任中金和野村为承销商,募集1-2亿美元—IFR

路透10月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国团购网站拉手网已经任命中金和野村为承销商，替代之前的高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)，安排其美国上市交易，募集资金1亿至2亿美元。

早前有报道指出，拉手网正寻求新的投行来安排其美国上市。高盛和摩根士丹利为原来的安排行, 但由于这两家投行亦负责安排拉手网的竞争对手Groupon的7.5亿美元美国IPO，为避免潜在利益冲突, 两家投行决定退出拉手网承销。未有参与Groupon上市的巴克莱资本(BARC.L)则继续留任。

拉手网期望于第四季度在美国上市。但是否能够如期完成发行，仍要看市场状况，以及投资者对中国公司IPO的兴趣是否恢复。

据路透社上周四报道，美国司法部正在对在美上市中国公司的财务违规展开调查。当日中国概念股全线大跌。

拉手网于2010年3月成立，在不到一年时间里已经吸引超过300万注册用户。内地媒体之前报道，截至2011年4月，该公司共获得三轮共计1.66亿美元的融资，估值达11亿美元。(完)

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