〔东京汇市〕欧元兑美元触及八个月低位,希腊问题加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元9月下跌7%,创11月以来单月最大跌幅
* 美元指数触及八个月高位
* 美元/日圆料将小升;见到宏观基金建立多头部位
* 周一稍晚公布欧元区制造业数据
路透东京10月3日电---欧元兑美元周一跌至八个月低位,且料将进一步下跌.此前希腊政府表示,希腊将无法达成几个月前协商纾困案时设立的赤字目标.
交易商及分析师表示,欧洲内部对债务危机对策看法分歧,加上希腊违约威胁更加升高,未来几天欧元料将继续走低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。