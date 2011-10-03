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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 10:56 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元触及八个月低位,希腊问题加剧

* 欧元9月下跌7%,创11月以来单月最大跌幅

* 美元指数触及八个月高位

* 美元/日圆料将小升;见到宏观基金建立多头部位

* 周一稍晚公布欧元区制造业数据

路透东京10月3日电---欧元兑美元周一跌至八个月低位,且料将进一步下跌.此前希腊政府表示,希腊将无法达成几个月前协商纾困案时设立的赤字目标.

交易商及分析师表示,欧洲内部对债务危机对策看法分歧,加上希腊违约威胁更加升高,未来几天欧元料将继续走低.

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