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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 11:18 BJT

〔香港新股〕中国国电科环已向联交所递交上市申请,募资约10亿美元--IFR

路透10月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，国电科技环保集团已经向联交所递交上市申请，计划于香港主板上市，募集资金约10亿美元，中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为主承销商。据闻，发行人将任命更多投行加入承销团。

早前有报导指，该公司此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。(完)

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--整理 杨淑祯

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