〔香港新股〕中国国电科环已向联交所递交上市申请,募资约10亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，国电科技环保集团已经向联交所递交上市申请，计划于香港主板上市，募集资金约10亿美元，中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为主承销商。据闻，发行人将任命更多投行加入承销团。
早前有报导指，该公司此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。(完)
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--整理 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。