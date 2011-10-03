《热点透视》全球经济步步逼近类似2008年危机边缘

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 蔡美珍

路透伦敦9月30日电---什麽事会让一场金融风暴演变成一次经济深度衰退?这个问题的答案现在至关重要.欧元区正有一场风暴,而迹象显示,全球多数地区的国内生产总值(GDP)已经停止成长,不过金融市场及所有大型经济体并未像2008年那样直线下跌.但也只是尚未发生.

那次崩跌的速度及规模令多数观察人士大感震惊--根据荷兰顾问公司CPB资料,短短一年内,已开发国家工业生产下跌17%,全球贸易缩水20%.雷曼兄弟2008年9月垮台的震撼,加剧了原本就导致全球经济放缓的恐惧情绪及信贷收紧.各国当局推出强力对应措施,成功阻止沦入全球经济大萧条,但推出速度不够快,未能阻止经济下滑.

那次的经验让所有人更加神经紧绷.眼看着欧洲政治领袖手忙脚乱,投资人信心崩盘,有关欧元区即将面临雷曼式大限之日的传闻甚嚣尘上.一旦到达某种程度,这些恐惧可能足以自我强化,扩大成一场危机.

但仍然有一些好理由可以期望全球经济不会分崩离析.首先,欧元区整体并没有像美国房市泡沫那样的问题,而欧元区那些挥霍无度的政府目前都往正确方向改进.同时,大家都已经学到一些教训--金融业为希腊债务大幅减损已经准备超过一年.

不过这些补牢措施或许不足以抵挡住像雷曼一样的意外灾难.最明显的风险就是欧元区政治领袖凭着错误直觉作决定,但全球各地有许多财务失衡问题.如果爆发了某个危机,恐慌情绪可能扩散至企业及一般民众.

每个人都应该期望这不会发生.雷曼事件发生後,全球各国当局还可以祭出有效的缓解措施.但现在各国政策利率已经无法再降,而如果推出更多刺激措施,不论是货币或财政措施,加深恐慌情绪的可能性将会和安抚人心一样高.(完)