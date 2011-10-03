〔台湾股市〕跌幅扩大至3%,市场担心欧债危机短期难解

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月3日电---台湾股市周一盘中跌幅扩大至3%,因市场担心欧债危机短期难以解决.
本地时间11:40,加权股价指数.TWII大跌216.87点或3.0%报7,008.51点.电子类指数.TELI下挫2.35%.
台币/美元TWD=TP贬值1.27角,报30.633.
外资在9月卖超台股共计786.8亿台币,为连续第五个月卖超.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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