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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 11:48 BJT

〔台湾股市〕跌幅扩大至3%,市场担心欧债危机短期难解

路透台北10月3日电---台湾股市周一盘中跌幅扩大至3%,因市场担心欧债危机短期难以解决.

本地时间11:40,加权股价指数.TWII大跌216.87点或3.0%报7,008.51点.电子类指数.TELI下挫2.35%.

台币/美元TWD=TP贬值1.27角,报30.633.

外资在9月卖超台股共计786.8亿台币,为连续第五个月卖超.(完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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