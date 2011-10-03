〔离岸人民币〕德国巴登符腾堡农信银行完成2.7亿元两笔点心债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，巴登符腾堡农信银行（Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank）再次踏足香港离岸人民币债券市场, 完成两笔交易，共2.7亿元（4,200万美元）。其中包括1.5亿元五年期债券，利率为2.75%和1.2亿元七年期债券，利率为3.25%。中银国际，德银(DBKGn.DE)和汇丰为联席簿记管理人。
该债券将由德国巴登符腾堡联邦政府担保，是发行人评级为Aaa／AA+（穆迪／标普）的债券发行计划的一部分。
该银行初次发行点心债, 是在今年5月以1.65%利率发行1.5亿元五年期债券。中银香港(2388.HK)和中银国际为联席簿记管理人，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为副主承销。(完)
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--整理 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。