〔离岸人民币〕德国巴登符腾堡农信银行完成2.7亿元两笔点心债--IFR

路透10月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，巴登符腾堡农信银行（Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank）再次踏足香港离岸人民币债券市场, 完成两笔交易，共2.7亿元（4,200万美元）。其中包括1.5亿元五年期债券，利率为2.75%和1.2亿元七年期债券，利率为3.25%。中银国际，德银(DBKGn.DE)和汇丰为联席簿记管理人。

该债券将由德国巴登符腾堡联邦政府担保，是发行人评级为Aaa／AA+（穆迪／标普）的债券发行计划的一部分。

该银行初次发行点心债, 是在今年5月以1.65%利率发行1.5亿元五年期债券。中银香港(2388.HK)和中银国际为联席簿记管理人，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为副主承销。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)