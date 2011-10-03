〔英国经济〕财政大臣奥斯本:主权债务风暴中不拟减税

路透伦敦10月1日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周六说,英国在力图消除纪录高位赤字的同时,需必须坚守撙节的政策方向并避免减税.一位奥斯本的同党资深党员指责他缺乏"一致且可靠的"长期经济成长计画.

奥斯本在其党派年会中说,放弃减少公共支出并增税的话将可能导致利率立即上升,而那将对英国经济造成"大灾难".

奥斯本说,现在全球经济的情况和2008年金融危机相比"至少一样严峻",所以英国必须继续减少赤字.

曾为两位英国财政大臣担任顾问的Andrew Tyrie说,他支持政府的减赤计画,但他警告称长期的成长计划需要"大大改进".(完)