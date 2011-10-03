〔英国经济〕财政大臣奥斯本:主权债务风暴中不拟减税

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦10月1日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周六说,英国在力图消除纪录高位赤字的同时,需必须坚守撙节的政策方向并避免减税.一位奥斯本的同党资深党员指责他缺乏"一致且可靠的"长期经济成长计画.
奥斯本在其党派年会中说,放弃减少公共支出并增税的话将可能导致利率立即上升,而那将对英国经济造成"大灾难".
奥斯本说,现在全球经济的情况和2008年金融危机相比"至少一样严峻",所以英国必须继续减少赤字.
曾为两位英国财政大臣担任顾问的Andrew Tyrie说,他支持政府的减赤计画,但他警告称长期的成长计划需要"大大改进".(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。