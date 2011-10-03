《外汇动态》欧元兑美元下跌,因宏观基金卖出

0313GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.4%,至1.3330美元,因宏观基金被发现在卖出欧元.

交易商预期本周欧洲有不少事件,市场料交投更为震荡.他们担心过度作空欧元,因市场已是欧元空头市场,任何正面的消息可能会触发空头回补带动100-200点升幅.

"肯定会逢高卖出欧元,尤其是欧元接近1.36美元.我个人会在1.3550低位卖出,"一日系银行交易商表示.

上档有少量停止单挂在约1.3430,更多是在1.3550水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 高琦

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