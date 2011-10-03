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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--10月4日****

路透10月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74

0030 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +1.0%

民间房屋建筑许可 -- -0.2%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差19.00 顺差18.26

进口 -- -1%

出口 -- -1%

0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%

0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%

0830 英国建筑业PMI 9月 51.5 52.6

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.5%

(较上年同期) +5.8% +6.1%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- -0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- +4.2%

1400 美国工厂订单 8月 持平 +2.4%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -0.1%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%

2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,121.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月2日(日)

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 +0.1% --

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 正2

大型非制造业景气判断指数 正1 正2

日本短观小型制造业景气判断指数 负11 负14

小型非制造业景气判断指数 负19 负22

10月3日(一)

0715 瑞士零售销售 8月 -1.9% --

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 48.2 50.5

0743 意大利Markit制造业PMI 9月 48.3 46.5

0748 法国Markit制造业PMI 9月 48.2 47.3

0753 德国制造业PMI 9月 50.3 50.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 48.5 48.4

0828 英国CIPS制造业PMI 9月 51.1 48.6

1400 美国建筑支出 8月 +1.4% -0.3%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.6 50.5

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1 +0.2%

(较上年同期) +4.3 +4.3% (完)

--整理 龚芳;审校 戴素萍

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