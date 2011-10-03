主要国家经济指标预测--10月4日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74
0030 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +1.0%
民间房屋建筑许可 -- -0.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差19.00 顺差18.26
进口 -- -1%
出口 -- -1%
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.8%
0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%
0830 英国建筑业PMI 9月 51.5 52.6
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +5.8% +6.1%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- -0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- +4.2%
1400 美国工厂订单 8月 持平 +2.4%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -0.1%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,121.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月2日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 +0.1% --
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 正2
大型非制造业景气判断指数 正1 正2
日本短观小型制造业景气判断指数 负11 负14
小型非制造业景气判断指数 负19 负22
10月3日(一)
0715 瑞士零售销售 8月 -1.9% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 48.2 50.5
0743 意大利Markit制造业PMI 9月 48.3 46.5
0748 法国Markit制造业PMI 9月 48.2 47.3
0753 德国制造业PMI 9月 50.3 50.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 48.5 48.4
0828 英国CIPS制造业PMI 9月 51.1 48.6
1400 美国建筑支出 8月 +1.4% -0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.6 50.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1 +0.2%
(较上年同期) +4.3 +4.3% (完)
--整理 龚芳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。