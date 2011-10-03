〔日本债市〕公债期货回吐涨幅,周二将标售10年期债券

路透东京10月3日电---日本政府公债期货周一削减稍早涨幅,在周二标售10年债之前,经纪商进行对冲及仓位轧平的交投压抑盘势.

12月10年期公债期货2JGBv1一度小涨0.10点至142.33的高位,因市场对欧债危机将损及全球成长的疑虑,打压投资人对股票等风险资产的胃纳;但该期约随後即因对冲卖压而跌至142.22.早盘则收涨0.04点至142.27.

日经指数.N225周一跌逾2%.