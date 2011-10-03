〔日本债市〕公债期货回吐涨幅,周二将标售10年期债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---日本政府公债期货周一削减稍早涨幅,在周二标售10年债之前,经纪商进行对冲及仓位轧平的交投压抑盘势.
12月10年期公债期货2JGBv1一度小涨0.10点至142.33的高位,因市场对欧债危机将损及全球成长的疑虑,打压投资人对股票等风险资产的胃纳;但该期约随後即因对冲卖压而跌至142.22.早盘则收涨0.04点至142.27.
日经指数.N225周一跌逾2%.
"很难预测投资人在(2012年3月止)下半会计年度会如何操作,因为下半年度才刚开始,"外银一交易员表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。