〔中国企业〕中国一冶抗议世银禁令,并称对营收冲击有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月2日电---中国一冶集团有限公司(中国一冶)已对世界银行禁止其参与世银项目的禁令提出申诉,并表示该禁令对公司营收冲击有限.
世银周四宣布禁止中国一冶三年内参与世银项目,因为该公司在孟加拉的一项城市运输项目中有"欺诈性不当行为".中国一冶是中国冶金科工集团的子公司.
中国一冶在其网站(www.cfmcc.com)公布的声明中称,已两度发函给世银要求推翻这项决定,但都未获采纳.
"我们继续对此持保留态度,"中国一冶说.
中国一冶也刻意淡化世银决定对公司财务造成的影响,它说近三年来海外业务营业收入约占公司总营业收入的6.5%,近十年来只承接了孟加拉立交桥一个世行项目.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。