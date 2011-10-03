〔中国企业〕中国一冶抗议世银禁令,并称对营收冲击有限

路透10月2日电---中国一冶集团有限公司(中国一冶)已对世界银行禁止其参与世银项目的禁令提出申诉,并表示该禁令对公司营收冲击有限.

世银周四宣布禁止中国一冶三年内参与世银项目,因为该公司在孟加拉的一项城市运输项目中有"欺诈性不当行为".中国一冶是中国冶金科工集团的子公司.

中国一冶在其网站(www.cfmcc.com)公布的声明中称,已两度发函给世银要求推翻这项决定,但都未获采纳.

"我们继续对此持保留态度,"中国一冶说.

中国一冶也刻意淡化世银决定对公司财务造成的影响,它说近三年来海外业务营业收入约占公司总营业收入的6.5%,近十年来只承接了孟加拉立交桥一个世行项目.(完)