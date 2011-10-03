〔台湾债市〕RP利率持稳,资金回流但利率难回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳于近期区间.月初投信、寿险资金陆续回流,交易商资金调度已不若此前困难,但仍无助于RP利率回落.
资金调度人士指出,今日是本提存期的最後一个交易日,银行间大多提前完成调度,市场资金供应平稳,惟央行上调隔夜代收拆款利率,以及上周五为应急而调升利率的交易商若到期续作,对成交利率的议价空间有限,均使RP利率难见下滑迹象.
央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.389%,原在0.388%.
展望本周,交易商表示,市场暂无重大宽松及紧缩因子,加上月初资金逐渐回流,预料附买回利率将可望持稳.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。