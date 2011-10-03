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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 11:55 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,资金回流但利率难回落

路透台北10月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳于近期区间.月初投信、寿险资金陆续回流,交易商资金调度已不若此前困难,但仍无助于RP利率回落.

资金调度人士指出,今日是本提存期的最後一个交易日,银行间大多提前完成调度,市场资金供应平稳,惟央行上调隔夜代收拆款利率,以及上周五为应急而调升利率的交易商若到期续作,对成交利率的议价空间有限,均使RP利率难见下滑迹象.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.389%,原在0.388%.

展望本周,交易商表示,市场暂无重大宽松及紧缩因子,加上月初资金逐渐回流,预料附买回利率将可望持稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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