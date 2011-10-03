〔台湾债市〕RP利率持稳,资金回流但利率难回落

路透台北10月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳于近期区间.月初投信、寿险资金陆续回流,交易商资金调度已不若此前困难,但仍无助于RP利率回落.

资金调度人士指出,今日是本提存期的最後一个交易日,银行间大多提前完成调度,市场资金供应平稳,惟央行上调隔夜代收拆款利率,以及上周五为应急而调升利率的交易商若到期续作,对成交利率的议价空间有限,均使RP利率难见下滑迹象.