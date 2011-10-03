《全球市场》亚股及欧元挫跌而金价上涨,受欧债危机影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日本外亚太MSCI指数及日经指数双双挫跌2%
* 欧元触及八个月低位
* 油价暴跌逾1美元
路透东京10月3日电---亚洲股市周一续跌,部份受港股暴跌拖累;市场愈发担忧欧债危机将打击全球成长,导致欧元走贬.
对经济走弱将损及产业需求的疑虑,打压铜等大宗商品价格;铜价创下近三年最大单季跌幅後,连续第四日走跌,而油价稍早一度跌逾1美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。