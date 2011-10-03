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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 11:58 BJT

《全球市场》亚股及欧元挫跌而金价上涨,受欧债危机影响

* 日本外亚太MSCI指数及日经指数双双挫跌2%

* 欧元触及八个月低位

* 油价暴跌逾1美元

路透东京10月3日电---亚洲股市周一续跌,部份受港股暴跌拖累;市场愈发担忧欧债危机将打击全球成长,导致欧元走贬.

对经济走弱将损及产业需求的疑虑,打压铜等大宗商品价格;铜价创下近三年最大单季跌幅後,连续第四日走跌,而油价稍早一度跌逾1美元.

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