《外汇动态》股市资金外流推升美元/台币至10个月高位

0422GMT--股市资金外流推高美元/台币TWD=TP至10个月高位.交易员说发现台湾央行卖出美元以遏制美元/台币上涨.

美元/台币上涨0.4%至30.638台币,此前曾高见30.672台币,是自去年12月以来的最高.台湾股市下滑2.8%.上月外资在台湾股市卖超786.8亿台币(25.8亿美元),是外资连续第五个月卖超台股.[ID:nCT0479353](完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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