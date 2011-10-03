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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 13:06 BJT

《外汇动态》美元/坡元触及10个月高位,因欧元及新加坡股市走弱

0453GMT---美元/坡元SGD=D3续涨至10个月高位,因欧元走弱且新加坡股市下跌,受欧元区疑虑加深所累.

对冲基金、中长期投资大户、杠杆操作者及银行间投机客买进美元/坡元.

美元/坡元升0.3%至1.3122,此前高见1.3139,为去年12月以来最高.

交易员表示,尚未见到金管会代理银行出手干预,但投资人仍慎防央行干预,尤其是在1.3200价位附近.

美元/坡元100周移动均线切入位在1.3188.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

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