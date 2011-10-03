版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 13:14 BJT

〔汽车产业〕日本9月非迷你汽车销售按年增加1.7%--汽车经销商协会

路透东京10月3日电---日本汽车经销商协会(JADA)周一称,剔除660cc迷你车型後的9月汽车销量较上年同期增加1.7%,至313,790部.

丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯的销量增加0.7%,日产汽车(7201.T)销量下降7.7%,本田汽车(7267.T)销量增加1.6%.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐