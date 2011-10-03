〔汽车产业〕日本9月非迷你汽车销售按年增加1.7%--汽车经销商协会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---日本汽车经销商协会(JADA)周一称,剔除660cc迷你车型後的9月汽车销量较上年同期增加1.7%,至313,790部.
丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯的销量增加0.7%,日产汽车(7201.T)销量下降7.7%,本田汽车(7267.T)销量增加1.6%.(完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。