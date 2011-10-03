〔路透基点〕中国华地国际控股1.5亿美元贷款获13家银行参贷--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国百货商店和超市连锁经营商--华地国际控股有限公司首度涉足融资贷款市场的1.5亿美元三年期贷款已结案,贷款案由星展银行负责主办,有13家银行参与.

联贷银行团中,东亚银行为协办行,国泰世华、台湾企银、合作金库银行为高级参贷行.

其他九家银行均为参贷行,包括:新联银行、彰化商业银行、中华开发工业银行、第一银行、华南商业银行、华泰银行、台湾工银、日盛国际商银、台湾土地银行.

本项分期贷款是透过Cleavebury Ltd筹借,并由华地国际担保.根据贷款平均年限2.6年计算,含全部费用的价码最高为296.23个基点,较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.

这项协议在9月底时签定.

华地国际控股于去年10月在香港上市,该公司在长三角地区经营10家百货商店和16家超市.截至2010年底全年录得净利3.754亿元人民币,较上年增长50.9%.(完)