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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 13:52 BJT

〔东京汇市〕宏观基金卖盘打击欧元触及八个月低位,希腊问题加剧

* 希腊预算草案预测赤字将大于原预估水准

* 欧元触及八个月低位,宏观基金卖出;料进一步下跌

* 一年期欧元风险逆转指标逼近纪录高位

* 澳元跌至10个月低位,杠杆及宏观基金出脱

* 美元/日圆料将小升;见到宏观基金建立多头部位

路透东京10月3日电---欧元周一跌至八个月低位,受宏观基金卖盘打击,欧元料将进一步下跌,此前希腊政府表示,希腊将无法达成几个月前协商纾困案时设立的赤字目标.

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