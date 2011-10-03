〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,央行引导短率上扬令五年期增额券小升

路透台北10月3日电---台湾债市主要殖利率周一涨跌互见.虽有台股大跌以及美债价格上涨的利多激励,不过央行在停止升息後仍继续引导短率上升,令五年增额券100/6R发行前交易殖利率不跌反升,连带让指标10年券100/9殖利率陷入狭幅整理.

交易商认为,央行对短率并不放手,令短券端殖利率向下空间有限,但长券端又没有实质买盘追价,因此预料公债市场短线将陷入狭幅整理.未来必须等待欧洲债务危机有新的发展,或是股市有大幅向上或向下突破时,才会有方向出现.

"央行调高(委托金融机构拆入)隔夜利率,短率有点压力."一位证券商交易员表示.

虽然台湾先前宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变,但今日央行仍委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.389%,原在0.388%.

另一大型银行交易员也认为,短率没有下滑空间,令殖利率曲线前端下行的空间相当窄缩,未来除非基本面再度出现重大转变,导致股市又跌破前波低点,否则只能持续整理.

在收缩市场资金的态度上,央行也没有放松.稍早央行宣布,将于周五(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.[ID:nCT0480101]

台湾股市周一收跌至一周低点,加权股价指数.TWII下跌2.93%,或211.41点,至7,013.97点.台股追随亚洲股市下跌,延续先前跌势;台股上周五录得逾两年来单季最大跌幅.

美国公债价格周五大涨,因对全球经济的担忧压低股市,提升避险需求;长期公债受益于季度末的仓位调整.指标10年期公债US10YT=RR收益率报1.912%,较周四低9个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +0.72 0.9800 *0.9700-0.9830 66.0

10 100/9 A00109=TWO -0.87 1.2643 1.2571-1.2670 312.0

因担忧全球经济增长放缓与欧债问题扩散的忧虑,台湾股市.TWII盘中一度跌破7,000点大关支撑,离上月26日盘中低点6,877.12点仅一步之遥.交易商正关注此一低点支撑是否遭到跌破,将有利债市殖利率进一步向下走低.

"这周也许有机会,因为美国要公布经济数据,欧洲也有会议要开."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员则提及,今日是提存期的最後一个交易日,债市同业附买回(RP)利率仍持稳在0.70%附近,要观察进入新提存期後,RP利率是否随资金回笼而小幅走低,届时短券端殖利率或有机会微幅向下.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2643

5 100/6 A00106=TWO 0.9749

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)